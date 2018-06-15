РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В пятницу на территории санатория в поселке Малаховка городского округа Люберцы прошел день пожарной безопасности, в нем приняли участие 346 детей, сообщается на официальном сайте МЧС России по Московской области.

В пятницу в рамках проведения летней оздоровительной кампании сотрудники ОНД Люберец совместно с ФГКУ «16 ОФПС» по Московской области и представителями Люберецкого отделения ВДПО на территории Центрального клинического санатория для детей с родителями «Малаховка» провели профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений требований пожарной безопасности.

«Всего в мероприятии приняли участи 68 человек персонала учреждения и 346 детей. С детьми провели беседу по недопущению нарушений правил пожарной безопасности и пресечению детской шалости, в том числе о запрете пользования источниками повышенной опасности, запрете пользования открытым огнем, как в быту, так и на объекте и территории учреждения. Детям была доведена информация о действиях в случае возникновения пожара в различных ситуациях», - говорится в сообщении.

Со всеми воспитателями, вожатыми летнего лагеря и обслуживающим персоналом провели инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, рассказали о порядке пользования первичными средствами пожаротушения.

Одновременно с этим прошла учебно-тренировочная эвакуация из здания учреждения с общим построением в месте временной дислокации. Затем сотрудники пожарной охраны провели боевое развертывание с последующим тушением условного очага возгорания.

Все дети различных групп и возрастов смогли ознакомиться с пожарно-техническим вооружением, находящимся на борту боевой машины, и задать интересующий их вопрос, а те, кто проявляли большее внимание происходящему, примерили боевое снаряжение пожарного, а также на минуту почувствовали себя водителями боевого расчета, сев за руль.

После с детьми провели викторину по вопросам пожарной безопасности, ребята от 7 до 15 лет проявили свои знания с лучшей стороны, ответив на максимальное количество вопросов. Победителям и призерам вручили подарки.