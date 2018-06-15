РИАМО – 15 июн. Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может состоятся этим летом, передает в пятницу Газета.ru.

«Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может произойти этим летом», - говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что встреча с Трампом пройдет «как только, так сразу». По его словам, она состоится в тот момент, когда американская сторона будет к ней готова.

Также ранее Трамп рассказывал, о чем он попросил бы Путина.