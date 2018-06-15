РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске в 2018 году планируют сделать капитальный ремонт в 142 многоквартирных домах, на эти цели выделено 673 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В текущем году в программу капремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе включены 142 многоквартирных дома. В пятницу министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин провел объезд объектов жилищно-коммунального хозяйства в Подольске.

«Реализация программы капитального ремонта домов в Подольске идет по графику, программа коснется жителей 142 многоквартирных домов, которые получат новые кровли, фасады, лифты и инженерные коммуникации. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капремонта жилого фонда в Подольске выделено более 673 миллионов рублей. В этом году при проведении общестроительных работ капитального характера в многоквартирном жилом фонде Подмосковья особое внимание мы уделяем энергоэффективности применяемых технологий», - сказал Хромушин.

По его словам, более 184 миллионов направят на ремонт кровель в 72 многоквартирных домах, более 106 миллионов - на ремонт внутридомовых инженерных систем в 42 МКД, на ремонт фасада в 41 МКД выделена сумма более 86 миллионов рублей, на ремонт фундамента трех многоквартирных домов - более 14 миллионов.

Кроме того, на замену лифтового оборудования потратят более 223 миллионов рублей в 31 МКД, на установку узлов управления и регулирования потребления ресурсов в одном МКД выделено более 2,7 миллионов рублей, на ремонт подвального помещения в одном МКД - более 420 тысяч рублей.

Хромушин отметил, что при утеплении фасадов применяются современные системы нового поколения, в многоквартирных домах устанавливается оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов. Все эти мероприятия позволят жителям получить экономию при оплате жилищно-коммунальных услуг до 25%.

Всего в регионе на 2018 год запланирован ремонт более 2,8 тысяч домов, на эти цели выделено более 15 миллиардов рублей. В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Подольск было включено 134 МКД по общестроительным работам, и 31 МКД - по замене лифтов.