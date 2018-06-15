РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. В подмосковной Балашихе отпраздновали 94 года со дня образования отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Военнослужащих и сотрудников Росгвардии поздравили депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин, командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов, также присутствовали представители духовенства, ветеранских организаций и родственники военнослужащих.

«Поздравляю военнослужащих, сотрудников и ветеранов Росгвардии с 94-й годовщиной образования отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Наша легендарная дивизия – одно из старейших соединений Росгвардии. Части дивизии не раз подтверждали свою способность противостоять экстремизму и терроризму. Дивизия – гордость нашего города. Многие жители Балашихи несут службу в рядах соединения», - сказал Бурлин.

От лица главы Балашихи Сергея Юрова он вручил троим военнослужащим дивизии почетные грамоты за образцовое выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в боевой подготовке.

Командир дивизии зачитал приветственный адрес от директора Росгвардии, генерала армии Виктора Золотова и лично поздравил военнослужащих и сотрудников дивизии с праздником.

«Двенадцать воспитанников дивизии удостоены высокого звания героев Советского Союза, 19 стали героями России. Мы достойно отвечаем на те вызовы, которые сейчас существуют внутри России и проявляем профессионализм, выполняем свой воинский долг. Нам всегда доверяют решение сложных и ответственных задач, от решения которых зависит судьба страны. Мы помним и тех, кто погиб при исполнении воинского долга», - сказал Черепанов.

Собравшиеся почтили память воинов-дзержинцев, погибших при исполнении воинского долга, минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. Праздник продолжился в гарнизонном Доме офицеров, где около 500 военнослужащих отметили ведомственными наградами, медалями, ценными подарками и грамотами. На торжественном концерте выступил академический ансамбль песни и пляски дивизии имени Дзержинского, а на плацу дивизии была развернута выставка спецтехники, применяемой в Росгвардии.

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Феликса Дзержинского войск Росгвардии образована в 1924 году. Среди ее задач – борьба с терроризмом, охрана государственных объектов, обеспечение порядка в Москве и Московской области. Численность личного состава дивизии – более 10 тысяч человек.