РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. По предписанию Госадмтехнадзора Московской области в городском округе Люберцы в ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов устранили 17 повреждений объектов теплоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе подготовки к отопительному сезону в рамках проведения специальной надзорной операции «Теплотрасса», инспекторами территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области в городском округе Люберцы проведен осмотр более 30 объектов и территорий. Устранено 17 повреждений объектов теплоснабжения», - сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что по результатам принятых мер приведено в надлежащее состояние 18 наружных участков линий теплосети, смотровых колодцев, центральный тепловой пункт. Ответственные организации привлечены к административной ответственности.

«Так, например, по предписанию Госадмтехнадзора Московской области АО «Люберецкая теплосеть» восстановила наружный изоляционный слой на участке теплосети у дома №5 на улице Мира в Люберцах», - уточнила Витушева.

Она добавила, что Госадмтехнадзор помогает ответственным лицам исполнять требование губернатора Московской области Андрея Воробьева о соблюдении правил чистоты, порядка и благоустройства на все территории региона.