РИАМО - 15 июн. Пресненский суд Москвы отказал в ходатайстве адвокату известного бизнесмена Сергея Полонского о снятии ареста с 13 машино-мест, сообщил РИАМО в пятницу пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о снятии обеспечительного ареста с имущества Сергея Полонского, то есть с 13 машино-мест», - сказал Черников.

Он отметил, что адвокат Полонского подал апелляционную жалобу на данное постановление.

Полонский с 2004 по 2011 год руководил одной из крупнейших девелоперских компаний Mirax Group. До финансового кризиса 2008 года он был одним из богатейших людей России. Его компания занималась строительством жилого комплекса «Золотые ключи II» и самого высокого небоскреба в Европе — башни «Федерация» Московского международного делового центра «Москва-Сити». Затем началось строительство жилого комплекса «Кутузовская миля», а в отношении бизнесмена возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.

Кроме того, Полонского обвиняли в хищении денег участников долевого строительства ЖК «Рублевская Ривьера». По данным следствия, общая сумма похищенного превысила 2,6 миллиарда рублей. В Россию бизнесмена депортировали из Камбоджи, где он долгое время скрывался, в мае 2015 года.

12 июля 2017 года Полонский был признан виновным, но освобожден из-под стражи в зале Пресненского суда за истечением срока давности