РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В Люберцах с 15 июня по 31 июля пройдут общественные обсуждения, на которых жители рассмотрят проект генерального плана городского округа, сообщается на официальной странице управления архитектуры администрации муниципалитета в Instagram.

«Принято решение о проведении общественных обсуждений по вопросу рассмотрения проекта генерального плана городского округа Люберцы. Дата проведения общественных обсуждений - с 15 июня по 31 июля 2018 года», - говорится в сообщении.

Все желающие могут ознакомиться с экспозициями, которые будут представлены с 1 по 30 июля по следующим адресам: улица Звуковая, дом №3, поселок Красково, улица Школьная, дом №5, поселок Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом №1, поселок Октябрьский, микрорайон Восточный, дом №1, помещение 37, поселок Томилино, микрорайона Птицефабрика, дом №4, корпус 1, помещение 33.

Часы работы экспозиции: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:45, пятница с 9:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45.

В период общественных обсуждений участники до 31 июля имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; личного обращения в уполномоченный орган; портала государственных и муниципальных услуг Московской области; посредством официального сайта администрации; почтового отправления.

Информационные материалы по проекту генерального плана Люберец размещены на сайте: http://люберцы.рф/. В ходе экспозиции проводятся консультации по проекту генплана городского округа. Контактный телефон: 8(495)509-11-07. Адрес электронной почты: lubarx@mail.ru.