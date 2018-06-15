РИАМО - 15 июн. Гости «Аптекарского огорода» в Москве смогут увидеть цветущее розовое Дымное дерево, которое распространено на юге Европы и Центральной Азии, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Дымное, или Париковое, дерево — Скумпия обыкновенная (Cotinus coggygria) семейства Анакардиевых — расцвело в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище у Зеркального канала с единственными в России Плавучими садами для рыб можно в течение месяца», - говорится в сообщении.

Площадка перед этим растением — излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных. Детальную информацию о Дымном дереве можно узнать на обзорных экскурсиях по цветущему саду и тропикам 17 июня в 14:00 и 15:30.

Родина Парикового дерева — юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая. В России его начали культивировать еще с XVII века. Мелкие желтоватые цветки, собранные в ажурные соцветия, совсем неказисты.

«Скумпия вырастает в высоту до 7 метров, почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живет до 100 лет. В настоящее время Дымное дерево широко используют как декоративное садовое растение. Скумпии хороши в срезке и подходят для составления зимних букетов. Кроме того, их листья служат сырьем для промышленного получения медицинского танина, обладающего вяжущим, противовоспалительным и антисептическим свойствами. В народной медицине скумпию используют наружно при кожных заболеваниях», - добавляется в материале.

Кроме того, под открытым небом цветут пионы, садовый жасмин, американская акация, флоксы, рододендроны, краснокнижные орхидеи, табак деревенский и многое другое.