РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске 17 июня пройдет турнир по многофункциональному многоборью среди жителей горокурга, сообщается в группе ФСК «Заречье» в соцсети «ВКонтакте».

С 9:00 до 10:00 мандатная комиссия зарегистрирует участников турнира; с 10:00 до 10:15 – разминка (пробные самостоятельные старты); с 10:15 до 10:30 – открытие соревнований; с 10:30 до 13:30 – соревновательная часть программы; с 13:30 до 14:00 – церемония награждения и закрытие соревнований.

«Приглашаем всех принять участие в турнире по многофункциональному многоборью среди населения горокруга Подольск. Турнир проводится 17 июня на легкоатлетической дорожке МБУ ФСК «Заречье». На протяжении дистанции необходимо выполнить ряд функциональных упражнений: спринт 30 метров, переноска двух гирь весом 32 килограмма каждая, бег с препятствиями (легкоатлетические барьеры), берпи, кантование покрышки, тяга с покрышкой, бег-слалом», – говорится в сообщении.

Каждому участнику дается одна попытка на индивидуальное прохождение дистанции по одной из двух дорожек. Старт на прохождение дистанции по двум дорожкам дается двум участникам одновременно.