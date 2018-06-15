РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Жители городского округа Люберцы пожаловались на поломанные тренажеры на площадке для детей с ограниченными возможностями в Центральном парке, об этом они сообщили в группе «Люберцы life» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам жителей, не так давно в центральном парке оборудовали площадку для детей с ограниченными возможностями. Но там уже поломаны или расшатаны почти все тренажеры.

«Обращение принято в работу. На следующей неделе начнутся работы по восстановлению площадки и ее элементов. По завершению работ оповестим вас о ее исправности. Приносим вам свои извинения», – написал ответ в комментариях замдиректора Люберецких парков Александр Мурашкин.