РИАМО – 15 июн. Церемония прощания с кардиохирургом Яковом Брандом прошла в пятницу в историческом корпусе НИИ имени Склифосовского в столице, передает ТАСС.

Знаменитый московский кардиохирург Яков Бранд скончался во вторник в НИИ имени Склифосовского, предварительная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность.

«Я потерял друга. Обычно люди остерегаются, а он ничего не боялся. Таких людей мало, к сожалению, которые тебе правду говорят. Особенно руководители должны вокруг себя держать таких людей, которые могут правду в лицо сказать», - рассказал президент НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия.

Он отметил, что дружил с Брандом на протяжении 12 лет.