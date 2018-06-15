РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» рассказали воспитанникам школьного летнего лагеря о безопасном поведении во время каникул, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактическое мероприятие для воспитанников летнего пришкольного лагеря Салтыковской гимназии. Детям раздали книжки-раскраски, обучающие правилам безопасного поведения. В ходе занятия дети разбирали возникшие у главного героя трудные ситуации и находили правильное решение», - говорится в сообщении.

Инспектор ГИБДД рассказала ребятам о необходимости использования светоотражателей на одежде и велосипеде и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

В завершение мероприятия полицейские пожелали детям веселых, интересных и безопасных летних каникул.