РИАМО (ЛОБНЯ) - 15 июн. Около 20 тонн макулатуры собрали в подмосковной Лобне в рамках областной экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево», сообщил Лобненскому информагентству представитель Управления земельных отношений городской администрации.

«В рамках областной акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» в Лобне с 13 по 15 июня собрано около 20 тонн макулатуры. Пять тонн предоставила фабрика игрушек «Звезда»», – сообщил представитель управления.

Он добавил, что активное участие в акции приняли многие городские предприятия, Центр занятости населения (ЦЗН), Центр социального обслуживания населения, городская больница, библиотеки, школы, православная гимназия, детские сады и просто жители города.

По информации агентства, акция по сбору макулатуры проходит в городе уже несколько лет.