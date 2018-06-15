РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Более 25 кубометров мусора собрали с марта по июнь текущего года на гидротехнических сооружениях в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Работы по обслуживанию гидротехнических сооружений в Балашихе начались в паводковый период весной. С марта по июнь 2018 года мы собрали более 25 кубометров мусора – это бытовой мусор и бревна, которые мешают прохождению воды», – сообщила консультант управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светлана Маренинова.

Она отметила, что 15 июня специалисты провели комплексное обследование плотины на реке Пехорке в районе проспекта Ленина.

«Комплексное исследование проводится для того, чтобы составить картину реального состояния гидротехнического сооружения для дальнейшего принятия решения о его капитальном ремонте или реконструкции в случае необходимости», – сказала Маренинова.

Она добавила, что специалисты проверили состояние внутренней шахты водосбросного устройства, шандоры – запорные устройства плотины, которые держат весь каскад, системы водовыпуска, а также измерили глубину реки и изучили состояние грунта. Данные о состоянии плотины будут готовы к концу июня.

В рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» содержание и обслуживание гидротехнических сооружений проводится ежегодно два раза – весной и осенью. В рамках этих работ из плотин и водопропускных труб убирается мусор и составляются отчеты об их состоянии.