РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в пятницу торжественно открыли две детские площадки по губернаторской программе «Наше Подмосковье», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Детские площадки по 450 квадратных метров каждая с элементами для игр детей, тренажерами, снарядами для занятий воркаутом и видеонаблюдением открыли на улице Школьная, возле дома №31/7 и на улице Заводская возле дома №21. В торжественном мероприятии приняли участие министр ЖКХ региона Евгений Хромушин, глава Подольска Николай Пестов, депутат Мособлдумы Павел Максимович и другие ответственные лица, а также жители горокруга.

«Чтобы у нас росли молодые футболисты, гимнасты, баскетболисты, нужны в том числе такие современные комплексы по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мы открываем современные площадки, безопасные, красивые, с резиновым покрытием, самыми новыми архитектурными формами, 3D-элементами, паутинками, комплексом для воркаута. Для молодежи и пожилого населения есть специальные тренажеры, которые помогают развивать и восстанавливать моторные навыки», - сказал Хромушин.

По его словам, очень важно, что большой партийный проект «Единой России» по созданию комфортной среды в РФ реализуется в горокруге в том числе в виде таких современных детских площадок. Он поблагодарил администрацию горокруга за оперативно подготовленную площадку.

«Это уже 10-я современная площадка в горокруге Подольск. Наша работа в этом дворе продолжится и будет расширено парковочное пространство, установят новые элементы для отдыха. Будем все делать для того, чтобы таких дворов в горокруге с каждым годом становилось больше», - добавил Пестов.

По словам Максимовича, губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области пять лет подряд.

В период с 2013 по 2017 годы в рамках программы установили 521 современный детский игровой комплекс. В течение 2018 года в регионе установят еще 200 таких площадок. На всех площадках применяется двухслойное травмобезопасное покрытие. Все элементы площадок выполнены из современных материалов, имеющих все необходимые сертификаты, а также соответствуют всем требованиям ГОСТа. После установки, прилегающая территория всех игровых детских площадок благоустраивается, освещается, оборудуется видеонаблюдением. Затем площадки переходят на баланс муниципалитетов.