РИАМО - 15 июн. Пешие инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» помогут болельщикам из других городов оплачивать парковку и подскажут, как пользоваться приложением «Парковки Москвы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Многие болельщики из разных городов России планируют поездки в столицу на своих личных автомобилях. Чтобы у них не возникло сложностей, инспекторы будут помогать им оплачивать парковку, а также ответят на все возникающие вопросы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отмечается в сообщении, в первую очередь инспекторы объяснят, как пользоваться приложением «Парковки Москвы» — самым популярным способом оплаты. У этого приложения много полезных функций: от интерактивной карты парковочного пространства до контроля расходов.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства по футболу. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.