Подмосковный поселок городского типа Некрасовский, больше известный как Катуар, расположен в Дмитровском районе Подмосковья в 24 километрах от МКАД. Бывший рабочий поселок давно облюбовали дачники, а сегодня он активно застраивается многоэтажками, где можно купить недорогую квартиру и жить практически на лоне природы. Как меняется жизнь в стародачном поселке, рассказала молодая мама Алина, которая прожила в Некрасовском 3 года.

Стародачный Катуар

© фото из личного архива © фото из личного архива © фото из личного архива © фото из личного архива 1 из 4

Поселок Некрасовский по подмосковным меркам немаленький и тянется вдоль трех станций МЖД – «Некрасовская», «Катуар» и «Трудовая». Как раз недалеко от станции с загадочным названием «Катуар» мы и прожили несколько лет.

Название поселка хоть и связано с именем русского поэта Некрасова, но никто из местных не скажет – как, и чаще жители говорят, что живут в Катуаре. Фамилию Катуар носил русский промышленник французского происхождения, владевший керамическим заводом. Также Лев Катуар принимал активное участие в строительстве Савеловской ветки железной дороги. В благодарность за это его имя дали платформе.

Керамический завод в Катуаре до сих пор работает, но мощность его, конечно, уже не та. Завод выпускает керамическую плитку, объем производства небольшой и выбор продукции скромный. Трубы завода видны прямо с платформы, что несколько разочаровывает гостей, которые надеются увидеть здесь пасторальные пейзажи. И пейзажи действительно начинаются, стоит лишь пройти метров сто от станции.

Катуар – стародачный поселок, землю тут давали семьям военных после Великой Отечественной войны, причем некоторым достались гектары. Конечно, сейчас участки «порезали» и перепродали, но все же попадаются старые домики с деревянным забором, через который проглядывает ностальгическая дачная веранда. Есть дома, похожие на усадьбы, на американские ранчо, кирпичные коттеджи, есть даже один оригинальный домик с крышей из соломы.

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Дачники и местные

© фото из Instagram holypoppy

Жизнь в Катуаре – нечто среднее между жизнью в городе и в деревне. С одной стороны, «Дикси» за углом, небольшой ТЦ рядом с домом, отделение «Сбербанка», неплохая поликлиника и пр. А с другой – дачи.

Некрасовский можно разделить на две части – дачную, прилегающую к платформам «Некрасовская» и «Катуар», и рабочую – у платформы с соответствующим названием «Трудовая». Нам посчастливилось оказаться в дачной части Катуара, где на улице Ушакова есть небольшой квартал панельных пятиэтажек. Сразу за панельками начинается дачная жизнь – широкая улица Мира, по которой так приятно гулять.

По весне Некрасовский постепенно наполняется дачниками, а летом их здесь очень много – они ездят в «Дикси» на велосипедах и машинах, ходят большими компаниями «в магазин». Многие не заморачиваются и даже не переодеваются, выходя за калитку. Дачников видно сразу – по грязным калошам, растянутой футболке или телогрейке. Другое дело местные, для них выход в магазин – событие, поэтому они стараются выглядеть прилично. Ведь дачный поселок небогат на события.

© фото из Instagram holypoppy

Прогулка с детьми по Катуару не обходится без похода «к уткам». Один из дачников-энтузиастов обустроил птичий дворик, где живут гуси, утки, куры и другая птица, причем все это в идеальном порядке, с газонами и цветами. Это главная точка притяжения местной детворы, ведь хозяин разрешает кормить птиц, так что без батона «к уткам» не ходят. Другая дачница держит коз, которые гуляют по Лесной улице, их тоже можно погладить.

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Готика, промыслы и танки

© Александр Кожохин © Александр Кожохин © Александр Кожохин 1 из 3

Если есть машина, то с интересными маршрутами нет проблем. Всего в 4 километрах от поселка расположена усадьба Марфино 18 века, одна из самых красивых в Подмосковье. Сейчас на ее территории работает санаторий Минобороны, но попасть туда нетрудно. Либо через проходную по паспорту, либо через дырки в заборе в другой части усадьбы.

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В разные годы усадьба принадлежала князьям Голицыным, роду Салтыковых, княжескому роду Орловых и их наследникам – Паниным. Главный дом, похожий на дворец, построен в псевдоготическом стиле в конце 18 века. Его можно увидеть во многих кинофильмах: «Дворянское гнездо», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Женщина: которая поет» и других. Еще одна достопримечательность – беседка-ротонда со статуей Аполлона Бельведерского и лестница с белыми статуями грифонов, на которых так любят «кататься» дети.

© фото из Instagram holypoppy



Летом в «Марфине» можно часто увидеть свадебные и любительские фотосессии, зато толп, как в московских усадьбах, там нет – наоборот, пустынно и спокойно. Все-таки это военный санаторий, и многие думают, что на территорию так просто не попасть. Мы любили прогуляться по старинному парку с липами и искупаться в пруду.

Также в Марфине есть старинные церкви Рождества Богородицы и церковь Петра и Павла. А многие дачники Катуара возят детей на занятия верховой ездой в конный клуб в Марфино, да и сами катаются.

© Александр Кожохин © Александр Кожохин © Александр Кожохин © Александр Кожохин 1 из 4

Недалеко от Катуара расположен старинный русский промысел – фабрика лаковой миниатюры «Федоскино». Хоть она и переживает не лучшие времена, приехать на экскурсию и поддержать мастеров стоит.

© фото из Instagram holypoppy

Еще одно любимое место детворы в окрестностях – музей танка «Т-34», который стоит прямо на Дмитровском шоссе. Эти танки знают все местные мальчишки, потому что по ним разрешают лазить. В самом музее тоже очень интересно.

Дмитровка вообще располагает к походам выходного дня. Чего там только нет: и горнолыжные парки «Яхрома», «Волен», «Степаново», и отличные трассы для беговых лыж, и полеты на воздушном шаре, и Канал имени Москвы, чтобы поплавать и позагорать.

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«Аномальный треугольник»

Местные рассказывают, что лет 20 назад в Катуаре было полно грибов, которые росли прямо в канавах на улицах, а дачники собирали грибы прямо на участках. Но теперь найти грибы в Катуаре не так-то просто.

Грибные канавки завалены мусором, как и опушки катуаровского леса. Любители шашлыков зачастую не убирают за собой, и кучки мусора стихийно образуются у платформ, на обочинах дорог, у леса. Хотя грибные и ягодные места в лесах все-таки есть, надо знать места. Мой муж до сих пор ездит в Катуар за грибами.

А еще это место считается одной из аномальных зон Подмосковья – здесь называется так называемый «катуарский аномальный треугольник». В этом треугольнике, между точками Белый Раст, станциями «Трудовая» и «Луговая», якобы зафиксированы разные аномальные явления. Шарообразные НЛО и прочие непонятные объекты, аномальные созвездия на небе, какие-то «лешие». Скажу честно, ничего подобного за время жизни здесь я сама не встречала.

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Новостройки и огороды под окном

© фото из Instagram holypoppy

В последние годы на территории поселка ведется бурное строительство. Жилье строится разное – и многоэтажки эконом-класса, и малоэтажные кварталы высокой ценовой категории. В принципе, покупка квартиры для молодой семьи здесь оправдана. При условии, что застройщики выполнят обещания и обеспечат жильцов инфраструктурой. Потому что катуаровские школы и садики такой нагрузки, конечно, не потянут.

Средняя школа в поселке неплохая. Родители хвалят учителей и общую атмосферу. По отзывам знакомых, многие выпускники получают высокие баллы по ЕГЭ и поступают в хорошие вузы. Благо и добираться в Москву из Катуара удобно – 50 минут на электричке, и ты на Савеловском или Белорусском вокзале, практически в центре.





Публикация от МБУ ДК "Керамик" (@dk_keramik) 13 Май 2018 в 2:43 PDT

Публикация от МБУ ДК "Керамик" (@dk_keramik) 13 Май 2018 в 2:35 PDT

Дошкольникам в Некрасовском тоже есть чем заняться. Работают два дома культуры. Например, в ДК «Керамик» много студий для детей разных возрастов – вокал, танцы, художественная студия, студия дошкольного развития «Ромашка», через которую прошли чуть ли не все юные катуаровцы. На все праздники в ДК для молодежи устраивают дискотеки, для малышей – елки, концерты и разные тематические вечера, но «большие» артисты до Катуара не доезжают.

Со спортивными секциями для детей здесь тоже все в порядке. В ФОК «Свобода» работают секции по боксу, дзюдо и самбо, мини-футболу, настольному теннису, таэквон-до и другие. А вот своего бассейна в Некрасовском нет – родители возят детей в соседние поселки или в тот же Марфинский военный санаторий.

В принципе жизнь в Катуаре может быть вполне комфортной, если у вас есть автомобиль. От нашего дома до школы и садика идти пешком было далековато, а общественного транспорта в Некрасовском почти нет. Есть какие-то маршрутки, но они так редко ходят, что рассчитывать на них не стоит.

Зато поликлиника под боком, правда, очень небольшая. За узкими специалистами людям приходится ездить в Дмитров, там же находится роддом. Больница поближе – в деревне Сухарево, рядом с Некрасовским.

В Некрасовском очень много пенсионеров, которым здесь живется неплохо и дышится легко. Местные бабушки очень любят разбивать огороды под балконами, причем большие – с теплицами и цветниками.

Молодежь, конечно, в Катуаре старается надолго не задерживаться и стремится уехать поближе к Москве, за работой и развлечениями. Однако, когда появляются дети, молодежь убегает из Москвы обратно за чистым воздухом. Поэтому семей с маленькими детьми в Катуаре тоже много.

Оставаться там навсегда мы не планировали и через 3 года переехали в Долгопрудный, где нашли все, что нужно. Однако мы с детьми до сих пор вспоминаем дачный дух Катуара, комаров с кулак и высоченные вековые ели с прыгающим по ним белочками.

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