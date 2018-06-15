РИАМО – 15 июн. Матч чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Египта закончился со счетом 1:0, передает в пятницу Газета.ru.

«Забитым мячом на 90-й минуте матча отличился защитник уругвайцев Хосе Мария Хименес. Таким образом, Уругвай занимает второе место в группе А после сборной России, которая вчера одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте здания сообщалось, что второй матч чемпионата мира по футболу проходил при полупустых трибунах.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.