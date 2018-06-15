РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. В Балашихе на улице Новой вместо свалки появится парковка на 30 машин, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках работ по комплексному благоустройству дворовых территорий на улице Новой в Балашихе во дворе на месте стихийной свалки мы устроим парковку на 30 машино-мест площадью 330 квадратных метров. Также там отремонтируем более 500 квадратных метров внутридворовых дорог и заменим бордюрный камень. Сейчас рабочие срезают старый асфальт специальной дорожной фрезой», – сообщил прораб подрядной организации «ТСК Сармад» Олег Фирсов.

Он добавил, что во дворе заменят две контейнерные площадки для сбора мусора, установят четыре новые скамейки и четыре урны, демонтируют детскую площадку, под которой уложат резиновое покрытие, после чего площадку вернут на место. По периметру будет установлено ограждение и проведено восстановление газона. На объекте работает 10 человек. Завершить благоустройство планируют до конца июня.

«В 2018 году в Балашихе мы планируем комплексно благоустроить 47 дворов. 23 из них были выбраны по обращениям жителей, поступившим в адрес главы и администрации городского округа. По итогам голосования жителей на портале «Добродел» будет благоустроено 24 дворовые территории», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Стоимость работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в Балашихе в 2018 году составит около 400 миллионов рублей.