РИАМО - 15 июн. В Москве количество брошенных и разукомплектованных транспортных средств (БРТС) сократилось вдвое с 2014 по 2017 годы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За последние годы количество брошенного автотранспорта в городе сильно сократилось: с 16657 БРТС в 2014 году до 7353 – в 2017 году. С начала 2018 года было выявлено и обследовано 2052 транспортных средства, 884 из них перемещены городскими службами на спецстоянки, 1049 приведены в порядок или убраны с улиц владельцами, с остальными работа продолжается», – сообщил Бирюков.

Он добавил, что сообщить о брошенном или разукомплектованном транспортном средстве москвичи могут, обратившись в управу своего района или с помощью портала «Наш город». После этого в течение трех дней проводится обследование и составляется акт, куда вносятся сведения о внешнем и техническом состоянии транспортного средства. Собственника уведомляют о необходимости привести свой автомобиль в порядок или переместить его в гараж или на стоянку. На это дается

14 дней, после чего проводится повторное обследование. Если собственник не устранил нарушения, автомобиль эвакуируют на спецстоянку. Всего на таких стоянках сейчас находится 5217 единиц транспорта.

«Если установить собственника невозможно или он не востребовал автомобиль в течение трех месяцев после перемещения на спецстоянку, автомобиль переходит в собственность города и передается для утилизации в ГБУ «Автомобильные дороги» округа», - добавил Бирюков.