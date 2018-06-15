РИАМО - 15 июн. Специалисты восстановили движение поездов на перегоне Голицыно – Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги по всем путям после сбоя, сообщается на сайте МЖД.

«В настоящее время железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение на ветке Голицыно – Звенигород (ответвление Белорусского направления)», – говорится в сообщении.

Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы ввести в график задержанные пригородные поезда. Возможны точечные изменения в расписании электричек.

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.