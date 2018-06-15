РИАМО - 15 июн. Московское областное УФАС возбудило дело по факту картельного сговора на торгах, проводимых в подмосковным городском округе Павловский Посад, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Выявлены признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «ВЗЛЕТ-МСК» и индивидуальным предпринимателем с целью поддержания цены в электронном аукционе на поставку оборудования и выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии для нужд МКУ городского округа Павловский Посад «Центр муниципальных закупок», – говорится в сообщении.

В ходе проведения электронного аукциона указанные участники отказались от конкурентной борьбы, вследствие чего снижение начальной максимальной цены контракта составило лишь 1%.

По данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.