РИАМО - 15 июн. Видеокамеры, досмотровое оборудование и системы контроля управления доступом установили на 17 путепроводах, мостах и дорогах, трех автовокзалах и автостанции Подмосковья, объекты будут активно задействованы во время чемпионата мира по футболу FIFA, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 приняты дополнительные меры безопасности на всех дорожных и транспортных объектах Подмосковья. В общей сложности к программе «Безопасный регион» подключено 60 камер видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

Помимо этого, транспортные объекты обеспечили противотаранными ограждениями, зонами безопасности, прожекторами освещения и ограждением опор.

Дополнительно безопасность обеспечена еще на 59 объектах транспортной инфраструктуры региона, на которых усилен контроль над исправностью работы систем видеонаблюдения, досмотрового оборудования, громкоговорящего оповещения и освещения.

Всего установили более 500 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, позволяющие хранить данные и около 30 единиц досмотрового оборудования аналогичного установленному в аэропортах.

Кроме того, установлено еще более 200 противотаранных ограждений, 255 систем громкоговорящего оповещения и 260 прожекторов освещения, обеспечено ограждение зон временной стоянки автобусов и посадки пассажиров в автобусы, а также реализованы мероприятия по контролю зон доступа.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.