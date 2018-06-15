РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В пятницу в городском округе Котельники в клубе «Надежда» чествовали медицинских работников, врио главы Котельников Андрей Булгаков поздравил их и вручил 13 медикам почетные грамоты и благодарственные письма, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Булгаков вручил 13 медработникам почетные грамоты министерства здравоохранения Московской области, благодарность за профессионализм и работу от администрации городского округа, грамоты от Котельниковской городской больницы. Кроме того, состоялось чествование ветеранов. В числе награжденных участковые медицинские сестры, врачи-терапевты и педиатры, акушерки, медицинский регистратор.

«Рад сегодня присутствовать в этом зале вместе с вами. Сложно найти более востребованную, ответственную и гуманную профессию, чем врач. Каждый день вы приходите на помощь людям. Хочу сказать вам огромное спасибо за ваш безграничный труд и профессионализм, за доброе сердце и отзывчивость», – сказал Булгаков.

Он отметил, что одна из главных задач власти – это совершенствование сферы здравоохранения и доступность услуг, привлечение медицинских специалистов на территорию города и создания для этого всех условий. Булгаков отдельно поблагодарил ветеранов отрасли за их труд и бесценный опыт.

Для гостей праздника подготовили специальную творческую программу. Начался концерт с песни «Ангелы в белых халатах», завершился – исполнением всех присутствующих в зале композиции под названием «Я люблю тебя, жизнь». На сцене в этот день выступили солисты, а также юные участники балетной студии «Фуэте», студии современного танца «Гротеск» и другие.

Котельниковская городская поликлиника на 350 посещений в смену располагается в пяти отдельных зданиях. В учреждении работает 207 человек.