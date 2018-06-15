РИАМО - 15 июн. Многоэтажный жилой дом переменной этажности общей площадью более 21 тысячи квадратных метров в подмосковной Лобне планируют достроить в третьем квартале 2018 года, строители уже начали благоустройство придомовой территории, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступил к очередной проверке строительства жилого дома №1, расположенного на улице Спортивной в городском округе Лобня. Планируемый срок завершения работ – третий квартал 2018 года», - говорится в сообщении.
По проекту, площадь пятисекционного жилого дома переменной этажности (12-14-16) составит 21,79 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся нежилые помещения общественного назначения.
В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки.
«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы помещений общего пользования, приступили к благоустройству территории», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
Застройщиком выступает ЗАО «Регионинвестстрой». Финансирование строительства ведется за счет средств инвестора. Проверка объекта продлится до 22 июня 2018 года.
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