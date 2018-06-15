РИАМО - 15 июн. В мае 2018 года в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал «Добродел» поступило 701 обращение от жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Чаще всего обращались за помощью к надзорному органу жители Ленинского, Воскресенского районов, городских округов Люберцы, Химки, Мытищи, Котельники», – отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Наибольшее количество поступивших за указанный период обращений относятся к проверкам законности строительства – 170 обращений. По содержанию строительных площадок зафиксировано 80 обращений, еще 76 жалоб поступило на шум при производстве работ, 102 вопроса возникло в области долевого строительства, 16 сообщений касались отсутствия информационного щита на стройплощадке.

По итогам месяца ведомство рассмотрело 884 проекта ответов, 774 из которых поступило от администраций муниципальных образований, 74 от территориальных отделов Главгосстройнадзора, 36 от иных органов исполнительной власти.

За месяц успешно решены проблемы по 74 обращениям. Так, в городских округах Жуковский и Химки привели в порядок информационные щиты на стройобъектах, вывезли мусор с территории строительной площадки в Пушкине и городском округе Лобня. Также приведена в порядок стройплощадка в Одинцове.

С начала 2018 года через портал «Добродел» в ведомство поступило более 1,8 тысячи обращений.