РИАМО - 15 июн. Жилищные инспекторы выявили ненадлежащее состояние межпанельных швов в одном из многоквартирных жилых домов в подмосковном Жуковском, управляющую компанию заставили устранить нарушения, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

Инспекторы провели проверку после обращения в ведомство жительницы дома №26 по улице Мясищева в Жуковском, она пожаловалась на отслоения штукатурного слоя и трещины, из-за которых происходит промерзание и намокание стены в квартире.

«Государственные жилищные инспекторы провели выездную проверку изложенных фактов, и зафиксировали, что локальные разрушения межпанельных швов в районе одной из квартир существуют. За данное нарушение на генерального директора ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» наложен штраф в размере 5 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Управляющей организации было выдали предписание произвести ремонт межпанельных швов.

«Контрольная проверка показала, что управляющая компания исправила допущенные нарушения в установленные сроки. Призываю все управляющие компании внимательно следить за состоянием межпанельных швов многоквартирных домов, от них во многом зависит комфорт проживания собственников», - сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.