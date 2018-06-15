РИАМО - 15 июн. Рабочие места, высокоскоростной интернет, летнюю веранду и спортивную площадку предоставят до 15 июля всем обладателям паспорта болельщика (Fan ID) в столичном технопарке «Калибр», говорится в сообщении пресс-службы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

«Столичный технопарк «Калибр» приготовил подарок футбольным болельщикам, которые приедут в Москву на чемпионат мира FIFA 2018. До 15 июля они смогут абсолютно бесплатно работать в коворкинге технопарка, а в свободное время болеть за любимую сборную», – говорится в сообщении.

Паспорт болельщика – это обязательный для всех зрителей матчей чемпионата документ, необходимый для прохода на стадион и предоставляющий им ряд дополнительных удобств. После покупки билета на чемпионат нужно зарегистрироваться на сайте, а затем получить паспорт болельщика по почте или в центре выдачи.

«Это прекрасный подарок для футбольных болельщиков. Технопарк «Калибр» предоставляет многофункциональное пространство для эффективной работы. Здесь есть все необходимое для ведения бизнеса. Коворкинг встроен в структуру мощного бизнес кластера с уникальной инфраструктурой», – прокомментировал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

Он выразил уверенность, что технические и инфраструктурные возможности технопарка по достоинству оценят зарубежные и российские гости столицы.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.