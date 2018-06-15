РИАМО - 15 июн. В подмосковном Красногорске 19 июня состоится первое заседание межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

Межведомственный совет по вопросам защиты прав потребителей в Московской области был образован в соответствии с постановлением губернатора Московской области от 6 декабря 2017 года №536-ПГ «О межведомственном совете по вопросам защиты прав потребителей в Московской области».

«Девятнадцатого состоится первое открытое заседание совета, в рамках которого мы будем обсуждать методы повышения правовой грамотности потребителей, взаимодействие с органами исполнительной власти и правоохранительными органами в рамках работы Банка России по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, роль общественных объединений потребителей и текущую ситуацию с доступностью ОСАГО на территории Московской области», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В состав межведомственного совета включены представители управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону, Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО, центральных исполнительных органов государственной власти Подмосковья, Главного управления МВД РФ по Московской области, региональных объединений потребителей, бизнеса.