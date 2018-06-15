РИАМО - 15 июн. Жители ЖК «Мишино» в подмосковных Химках теперь смогут на автобусе добраться до станции московского метро «Планерная», маршрут автобуса №971К продлили до остановки рядом с жилым комплексом, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Долгожданное продление маршрута автобуса №971К обрадует сотни химчан и их гостей. Теперь улица Павлова больше не конечная остановка маршрута - все автобусы следуют до новой остановки «Озерная улица» в жилом комплексе «Мишино». Интервал движения сохранился прежним - 10 минут в часы пик и 10-15 минут меж пик. Все 12 автобусов на линии - среднего класса», - говорится в сообщении.

С пятницы автобус ходит от Озерной улицы до станции метро «Планерная» и обратно. Новый график движения такой: первый автобус из Мишино отправляется в 5:20 по рабочим дням и в 5:50 по выходным и праздничным, последний рейс выполняется в 22:30.

От станции метро «Сходненская» начало движения по всем дням недели в 6:25, последний рейс в 22:50 (он же в 23:00 от метро «Планерная»).

Как отмечается в сообщении, стоимость проезда останется прежней - 45 рублей, она не зависит от расстояния и от типа оплаты. Помимо наличных, принимаются карты «Стрелка», банковские карты с бесконтактной технологией, также оплатить проезд можно смартфонами с прикрепленной банковской картой.

Как отмечается в материале, продление маршрута стало результатом выполнения поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева об обеспечении транспортным обслуживанием новых жилых комплексов. Ранее до Озерной улицы был продлен маршрут внутригородского автобуса №10 улица Мичурина - СТЦ «МЕГА» («Ашан»).

«Мы признательны нашему перевозчику «Регион Авто» за поддержку поручений губернатора, за новые вместительные низкопольные автобусы. Теперь сотни жителей жилого комплекса получили новую транспортную связь», — сказала заместитель главы городского округа Химки Елена Дегтева.

Ранее новая беспересадочная связь со станцией метро «Планерная» появилась у жилого комплекса «Олимпийская деревня Новогорск». Новой конечной остановкой автобусов маршрута №981 стала «Плотина».