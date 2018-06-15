РИАМО - 15 июн. Около 2,2 тысячи зрителей воспользовались правом бесплатного проезда в поездах «Аэроэкспресс» в день первого матча чемпионата мира по футболу FIFA в Москве 14 июня, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«За три дня аэроэкспрессы без оплаты перевезли более 3 тысяч болельщиков. Напомним, что зрители московских матчей впервые смогли воспользоваться правом бесплатного проезда 12 июня – за два дня до матча», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы перевозчика, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, болельщикам необходимо предъявить в кассы «Аэроэкспресс» паспорт болельщика (Fan ID) и билет на московский матч.

Волонтерам, лицам, внесенным в списки FIFA, и неаккредитованным журналистам для бесплатного проезда нужно иметь при себе специальный проездной билет, полученный в центрах аккредитации, а также карту волонтера, карту аккредитации и журналистское удостоверение соответственно.

Всего на данный момент правом бесплатного проезда в «Аэроэкспресс» воспользовались порядка 14 тысяч человек. Большая часть перевезенных пассажиров – волонтеры, которые получили возможность пользоваться услугами компании без оплаты 14 мая.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.