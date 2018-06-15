РИАМО - 15 июн. Тематические поезда, посвященные проходящему в России чемпионату мира по футболу, начали курсировать на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях московского метро, именно эти ветки ведут к двум столичным стадионам, на которых проходят матчи ЧМ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На Таганско-Краснопресненской линии 14 июня начали курсировать два поезда, украшенных в стилистике FIFA. На внешней стороне вагонов размещена информация об 11 городах России, где пройдут матчи. А внутри пассажиры почувствуют себя игроками на футбольном газоне, смогут узнать популярные и малоизвестные факты о мировом футболе, а также выучить слова приветствия на разных языках», — сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Кроме того, в каждом вагоне пассажиры увидят редкие архивные фотографии, снятые знаменитыми фотографами советского времени. На 85 снимках запечатлены прославленные тренеры и игроки, яркие моменты международных матчей, первенств Советского Союза и виды столичных стадионов прошлого столетия.

Всего в период чемпионата мира по футболу — с 14 июня по 15 июля — на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях, по которым можно доехать до главных спортивных площадок Москвы — «Лужников» и «Спартака», запустят 10 поездов, по пять на каждой линии. Первые два уже отправились по «фиолетовой» ветке. Составы будут курсировать в течение 90 дней.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

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