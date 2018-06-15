РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в торжественной обстановке вручил трем педиатрам сертификаты коммерческого найма на жилье, мероприятие прошло в пятницу в детской поликлинике Московского областного центра материнства и детства, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (15 июня – ред.) три достойных детских врача ЛРБ №2 и Московского областного центра материнства и детства получают сертификаты коммерческого найма на жилье. Раисе Хачатрян достается однокомнатная квартира, Любови Черновой – двухкомнатная, Елене Ишутиной – трехкомнатная. Мы поздравляем их с профессиональным праздником», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что администрация старается обеспечить медработников жильем.

«Наши жители хотят жить по таким же стандартам, как в столице, начиная от благоустройства, заканчивая заработной платой. Нам приходится тянуться к этим показателям. Наша задача сохранять высокопрофессиональные кадры в городском округе. Этот вопрос решается и на уровне правительства Московской области. Мы в свою очередь стараемся помочь медикам с жильем», – добавил Ружицкий.

В Московском областном центре материнства и детства в настоящий момент работает 226 врачей, сотрудников среднего медперсонала – 652, младшего – 136, прочие специалисты – 145, молодых специалистов – 25. С 2016 года жилье по социальному найму получили 8 медиков, по соципотеке – 16. С 2017 года в Центр пригласили 6 специалистов с других регионов. В 2017 году родилось 5 296 детей, в 2018 – 1 954, из них 30 двоен.