РИАМО - 15 июн. На территории Подмосковья в текущем году открылись почти три десятка пунктов велопроката, теперь все желающие смогут взять транспортное средство в аренду, что зачастую оказывается дешевле, быстрее и удобнее, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В 2018 году в Подмосковье в 15 муниципальных образованиях открылись 28 пунктов проката велосипедов: в городских округах - Долгопрудный (два), Жуковский (один), Орехово-Зуево (три), Павловский Посад (один), Подольск (два), Серпухов (один), Химки (один), Шаховская (один), Дмитровский (четыре), а также в районах Ленинский (один), Одинцовский (два), Пушкинский (два), Раменский (два), Солнечногорский (один), Щелковский (четыре)», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, стоимость проката велосипеда составляет в среднем от 150 до 300 рублей в час. При этом в некоторых муниципалитетах, например, в Одинцове, некоторым категориям населения предлагаются дополнительные льготы при аренде транспорта.

Также жители и гости Подмосковья могут взять в аренду самокаты, роликовые коньки и даже гироскутеры.

«Мы советуем выбирать отдых в Подмосковье с прокатом спортивного инвентаря, наслаждайтесь природой и при этом улучшайте свою физическую форму», - заключил министр.

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