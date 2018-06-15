РИАМО - 15 июн. Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов выдали жилому дому (корпус 16) в поселке Мебельной фабрики городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

Площадь девятиэтажного жилого дома составляет 13684 квадратных метра. К заселению готово 194 квартиры, из которых 32 однокомнатных, 130 двухкомнатных и 32 трехкомнатных.

«Застройщиком является ООО «Строительная группа «Альянс», финансирование строительства осуществлялось за счет средств инвестора. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что на прилегающей территории обустроили детскую игровую площадку, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковку, а также выполнили озеленение территории.