РИАМО - 15 июн. Корейская компания LG вложит 2 миллиарда рублей в строительство нового производственно-складского комплекса на площадке в Рузском округе в Подмосковье, где у нее располагается завод по выпуску бытовой техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация Московской области.

«Сегодня в Рузском округе прошла церемония закладки первого камня в основание нового корпуса компании LG. Объем инвестиций в строительство производственно-складского комплекса составил около 2 миллиардов рублей. Число созданных рабочих мест – более 110», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

На первом этапе корпус будут использовать как склад готовой продукции, а также как цех сервисного ремонта техники LG. Конструкция будущего здания и его инженерная система спроектированы таким образом, что, если возникнет необходимость увеличить мощности, при минимальной реконструкции здесь же можно установить производственное оборудование. В корпусе может производиться вся линейка продукции компании.

В настоящее время компания арендует площади для размещения склада.

Завод ООО «Эл Джи Электроник РУС» по производству бытовой техники построили в Рузском районе в 2006 году. Он выпускает телевизоры, стиральные машины, холодильники и мониторы. В 2015 году компания завершила реконструкцию основного производственного комплекса площадью 31,4 тысячи квадратных метров с расширением зоны складского хранения. Объем инвестиций составил 60 миллионов долларов США. При этом было создано около 400 новых рабочих мест.

На территории завода, кроме сборочных цехов LG Electronics, расположены участки девяти партнерских фирм. Они изготавливают различные комплектующие – от многослойных печатных плат до корпусов и упаковки.

Общий объем вложений в производственные корпуса и оборудование завода с момента начала строительства по 2017 год составил 423 миллиона долларов. Всего предприятие дало Московской области около 1,2 тысячи рабочих мест.