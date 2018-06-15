РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. На праздничном мероприятии в дивизии Феликса Дзержинского в Балашихе военнослужащим вручили государственные и ведомственные награды, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В пятницу в отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского в подмосковной Балашихе состоялось праздничное мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня образования соединения. В торжестве приняли участие военнослужащие и ветераны дивизии, представители местных органов власти и духовенства, почетные гости.

«Командир дивизии, генерал-майор Дмитрий Черепанов вручил военнослужащим государственные награды. Указом президента РФ за высокие личные показатели в служебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности войск национальной гвардии пятеро офицеров награждены знаком отличия «За безупречную службу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и медалью Жукова», – говорится в сообщении.

Еще 18 военнослужащих получили ведомственные награды, а 56 росгвардейцев – ценные подарки.

Черепанов выразил особые слова признательности ветеранам дивизии, заложившим славные боевые традиции. Он подчеркнул, что нынешнее поколение военнослужащих по примеру предшественников будет надежно защищать Отечество.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу «Воинам-дзержинцам, погибшим при выполнении воинского долга», осмотрели стенды передвижной выставки дивизионного музея, ознакомились с образцами военной техники.

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии порадовал гостей новой концертной программой. Также на открытой сцене перед военнослужащими и ветеранами выступили известные артисты Диана Гурцкая, Сергей Росси, Эмиль Кадыров, Александр Попов, Полина Ростова, Мария Панова, группы «Технология», «Плазма», «Лейся песня» и другие представители отечественной эстрады.