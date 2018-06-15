РИАМО - 15 июн. На территории Сергиево-Посадского района Подмосковья ликвидировано более 200 незаконных свалок в рамках проекта «Чистое Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Совместный проект Общероссийского народного фронта, Минэкологии и Госадмтехнадзора Подмосковья «Чистое Подмосковье» направлен на ликвидацию незаконных свалок и очаговых навалов мусора.

«На территории района выявили, в общей сложности, 226 незаконных свалок, в том числе 28 – объемом свыше 30 кубометров. Больше всего их было на муниципальных землях – 171 свалка», – говорится в сообщении.

Администрация муниципалитета отчиталась, что все выявленные и нанесенные на интерактивную карту свалки и навалы мусора ликвидированы. Тем не менее инспекторы эконадзора и Госадмтехнадзора продолжают отслеживать ситуацию в сфере обращения с отходами.