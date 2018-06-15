РИАМО - 15 июн. В ночь с 23 на 24 июня в шестой раз состоится празднование «Московского выпускного» в парке Горького, ребят ждут масштабный концерт с участием популярных звезд, танцевальный марафон и тематические зоны, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«В этот раз выпускникам будет предложено окунуться в игру, последний уровень которой – окончание школы и переход в настоящую взрослую жизнь, полную возможностей и открытий», – говорится в сообщении.

Пройдя сквозь входную арку Парка Горького, выпускники попадут на традиционную красную ковровую дорожку, на которой будут располагаться фотозоны «#ВЫПУСК2018». Для удобства навигации выпускникам будет предложено скачать мобильное приложение «Московский выпускной 2018», где они смогут найти информацию о всех активностях, расписание выступлений любимых артистов, а также принять участие в игре.

Пространство парка будет разделено на семь интерактивных зон, соответствующих определенному навыку: «Харизма», «Интеллект», «Ловкость», «Восприятие» «Выносливость», «Сила», «Опыт».

На главной сцене парка Горького пройдет праздничный концерт. Хэдлайнерами мероприятия станут Feduk и Мот, которых выпускники выбрали сами путем голосования на портале «Активный гражданин». Также на сцене выступят: T-killah, Юля Паршута, Дмитрий Маликов, Жак Энтони, Ханна и многие другие.

На Фонтанной площади парка при поддержке телеканала RU.TV пройдет танцевальный марафон «Дай Пять – Выпускной». Для московских школьников выступят любимые ими артисты: Марк Тишман, Миша Марвин, Город 312, Банд'Эрос, Фабрика и многие другие. Выпускники всей страны смогут перенестись на концерт «Дай Пять» благодаря прямому эфиру на телеканале RU.TV.

После завершения концерта парк Горького превратится в огромный танцпол, где выпускники до самого утра смогут танцевать под любимые треки в исполнении известных диджеев.