РИАМО - 15 июн. Урожай клубники в Подмосковье в нынешнем сезоне может быть ниже прошлогодних показателей из-за холодной и дождливой погоды, сообщил РИАМО в пятницу председатель совета межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

В Московской области уже начали собирать урожай клубники, однако из-за прохладной погоды массовый сбор ягоды в этом году немного задержался. Примерно через неделю подмосковная ягода появится на прилавках в столице.

«Во-первых, сейчас прохладно. А для созревания садовой земляники должна быть сумма положительных температур. То есть должно быть тепло и солнечно, тогда ягода больше сахаров накапливает, становится слаще, крупнее. Кроме того, дожди вредят клубнике в плане болезни «серая гниль». Если ягода касается земли и идут дожди, она сразу же загнивает», - сказал Туманов.

Также свои опасения относительно небольшого урожая клубники в этом году высказали РИАМО представители сельскохозяйственных предприятий Московской области.

«Пока трудно сказать, какой будет урожай. Потому что погода не очень хорошая для клубники. Скорее всего, будет небольшой, меньше, чем в прошлом году. Тогда мы собрали порядка 5 тонн ягоды», - сказал представитель ООО «Акатьевский».

Представитель агропромышленного комплекса в Непецине отметил, что активный сбор клубники начнется со следующей недели, однако из-за прохладной погоды высокого урожая агрономы не ждут. Чем меньше тепла, тем хуже для урожая клубники, пояснил собеседник агентства.

В прошлом году из-за обильных дождей и холодной погоды созревание клубники в Подмосковье сдвинулось на две недели – первый сбор ягоды прошел только в конце июня. Общая площадь посадки ягоды в регионе тогда составила 121,3 гектара.