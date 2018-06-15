РИАМО - 15 июн. В столице задержали два грузовика с 36 тоннами санкционных яблок из Польши, которые пытались незаконно провезти в Москву, спрятав за паллетами с туалетной бумагой, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В районе поселка Мамыри (Москва, 22-й километр Калужского шоссе) выявлен факт перевозки двумя автотранспортными средствами подкарантинной продукции, заставленной паллетами с туалетной бумагой. При досмотре автомобилей были обнаружены свежие яблоки общим весом 36 тонн происхождением Республика Польша», – говорится в сообщении.

Продукцию, запрещенную к ввозу на территорию РФ, изъяли из обращения и 14 июня 2018 года уничтожили.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.