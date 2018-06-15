Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи следили за очередной ссорой Тимати и Муз-ТВ, устроили флешмоб #УчителяТожеЛюди, обсуждали повышение пенсионного возраста и снова полюбили нашу сборную по футболу за победу в первом матче ЧМ-2018.

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Повышение пенсионного возраста

Пользователей соцсетей возмутила новость о том, что правительство РФ 14 июня утвердило законопроект об увеличении пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет (переходный период с 2019 до 2028 года), для женщин – до 63 лет (переходный период с 2019 до 2034 года). Таким образом, мужчины смогут выходить на пенсию на 5 лет позже, женщины – на 8 лет позже. Многие начали шутить на эту тему, а лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров по традиции отреагировал стихами:

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 14 Июн 2018 в 1:10 PDT

Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасёт позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками - фанера.

Может есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера.

Я в шоке! 😬Я смотрю на 63 летних женщин, и понимаю что не все доживут до пенсии. 🤷🏼‍♀

А по статистике онкология многих раньше сожрёт.😞#пенсия #пенсионныйвозраст — ZhenShen (@zhenyacom) 15 июня 2018 г.

Во всём этом дерьме вокруг #пенсионныйвозраст есть один плюс. Я часто говорю: "Верну долг с первой пенсии". Срок отдачи откладывается😄 — Alina Semenova (@FlayAlais) 14 июня 2018 г.

- Надо рожать. Не хотелось бы к моменту окончания детьми школы выйти на пенсию.

- Не волнуйся, правительство этого не позволит. #мч #пенсия #пенсионныйвозраст — Хорек в Халате (@FerretBathrobe) 10 июня 2018 г.

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Россия – Саудовская Аравия 5:0

Матч-открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией в четверг закончился победой российской сборной по футболу со счетом 5:0. Судя по реакции соцсетей, этого никак не ожидали российские болельщики.

Теперь матч Россия - Саудовская Аравия будут показывать вместо иронии судьбы на Новый год #FifaWorldCup2018 #Russia2018 #РоссияСаудовскаяАравия — жена квнщика (@chepikovamasha) 14 июня 2018 г.

Слушайте, может хоккеисты просто переоделись? По-другому я не могу объяснить этот феномЕн #РоссияСаудовскаяАравия — Наська из меда (@HAnnastasiya) 14 июня 2018 г.

А когда у нас вторая игра с Саудовской Аравией? — Василий Уткин (@radioutkin) 14 июня 2018 г.

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Флешмоб #УчителяТожеЛюди

На этой неделе в соцсетях массово выкладывают фотографии в купальниках с хэштегом #УчителяТожеЛюди. В Instagram уже более 4 тысяч фото. Флешмоб запустили сами учителя в поддержку Виктории Поповой из Омска, которую руководство школы попросило уволиться после публикации фото в купальнике.

Публикация от 🦋🦋🦋EKATERINA🦋🦋🦋BREDOVA🦋🦋🦋 (@katuushhaa) 7 Июн 2018 в 5:23 PDT

Оказалось, что учительница посещала модельные курсы, а фото в стиле пин-ап разместило в своих соцсетях агентство.

«Честно скажу, я возмущена до глубины души. #ТЫЖПЕДАГОГ стало клеймом на учителях, преподавателях, воспитателях и других работниках образования. Нельзя такое фото, нельзя такую юбку, нельзя тату, то, пятое и десятое. Тебя же увидят! а что скажут школьники? а что скажут родители?», - написала Татьяна из Томска, которая была школьным учителем, когда выступала на соревнованиях по бодибилдингу в номинации фитнес-бикини и не скрывала фото и видео от своих учеников.

Публикация от Барабанова Татьяна (@taniana.barabanowa) 14 Июн 2018 в 9:07 PDT

«Это глупость! Я тоже человек! И ничто человеческое мне не чуждо. Я загораю на пляже, я занимаюсь спортом, я дышу, ем, я могу делать всё, что делают люди. Что за средневековые представления о учителях?»,- возмутилась девушка.

К флешмобу присоединилась и замминистра культуры Омской области Анна Статва, которая сделалаа эмоциональный пост с фото в купальнике на своей страничке «Вконтакте». Правда, через несколько часов она убрала свои фото из-за злобных комментариев.

Публикация от Vereshchagina Christina (@kriskssss) 15 Июн 2018 в 1:55 PDT

Публикация от Любовь (@flash1811) 14 Июн 2018 в 11:17 PDT

Публикация от Елена Чернова (@elin_nova) 14 Июн 2018 в 11:29 PDT

Публикация от Светлана Герасимова (@svger1503) 14 Июн 2018 в 11:03 PDT

Публикация от karina (@karrra66) 13 Июн 2018 в 11:48 PDT

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Ссора Тимати с «Муз-ТВ»

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 10 Июн 2018 в 9:44 PDT

После очередной премии Муз-ТВ «Трансформация» Тимати раскритиковал руководство телеканала. Скандальный рэпер считает, что канал награждает одних и тех же вместо того, чтобы поддерживать молодых артистов.

«Кроме названия из года в год ничего не меняется: ни беспардонность некоторых ведущих, ни ощущение бесконечного междусобойчика, ни понимание реального современного рынка музыки, ни отсутствие желания идти вперёд и делать крутой продукт, ни механизм сохранения отношений с теми, кто-либо за год «выслужился», либо ещё пригодится», - написал Тимати в своем Instagram. С ним согласились большинство его подписчиков.

- staritcyПремия называется "Трансформация"? Что в ней нового я понять не могу? Хамство ведущих. Песни под фанеру? Что объясните? Мы с моей мамой даже до конца не до сидели ушли на половине. Одно могу сказать что премия должна развернуться на 360° иначе это будет и дальше блевотиной.

Тимати ответил гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров, заявив, что на премии «выступали больше половины молодых исполнителей», а Тимати игнорировал просьбы об участии в программах и концертах «Муз-ТВ», в то время как канал поддерживал артистов Black Star, но теперь на эту помощь им не стоит рассчитывать.

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