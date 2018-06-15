РИАМО – 15 июн. Болельщик из Саудовской Аравии в Москве отдал за такси от стадиона «Лужники» до гостиницы на проспекте Мира порядка 30 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

«После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы», – пояснил источник агентства в правоохранительных органах.

Он добавил, что в ночь на 15 июня был задержан подозреваемый. По данному факту проводится проверка.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.