РИАМО (СТУПИНО) - 15 июн. В городском округе Ступино ухудшилось качество сигнала GSM из-за массового распространения 3G и 4G, сообщил Ступинскому информагентству начальник управления автодорог, транспорта и связи администрации горокруга Виталий Жуков.

«Массовое внедрение технологий 3G и 4G приводит к снижению качества связи в городском округе Ступино. Это связано с неготовностью оборудования базовых станций к резкому увеличению потока информации, что приводит к пиковым нагрузкам оборудования и, как следствие, снижению качества связи. Окружным управлением автодорог, транспорта и связи неоднократно направлялись обращения в компании сотовых операторов, по результатам которых проводились замена и настройки оборудования, прокладывались дополнительные волоконно-оптические линии связи для улучшения обмена информацией. Эта работа будет продолжаться», – сказал Жуков.

По данным агентства, всего в городском округе Ступино насчитывается 22 тысячи 732 стационарных абонента сети Интернет. С учетом мобильного интернета, более 91% жителей Ступина имеют возможность получать услуги скоростного интернета.