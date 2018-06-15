РИАМО - 15 июн. Первый фестиваль Chess & Jazz пройдет 7 июля в столичном саду «Эрмитаж», на фестивале выступят известные исполнители, пройдут шахматные турниры и мастер-классы для всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Седьмого июля в саду «Эрмитаж» состоится первый джазовый lifestyle-фестиваль Chess & Jazz. Событие объединит выступления зарубежных и российских джазовых коллективов, шахматы на открытом воздухе, лекторий и лучшие гастрономические проекты Москвы», - отмечается в сообщении.

Chess & Jazz — единственный крупный музыкальный фестиваль в Москве в период проведения чемпионата мира по футболу – пройдет при поддержке департамента культуры столицы. Хедлайнером фестиваля станет американский певец, рэпер, автор песен и продюсер, лауреат премии Grammy Си Ло Грин. Он впервые выступит в России и исполнит хиты группы Gnarls Barkley.

Также на фестивале выступит исполнитель из Бруклина, двукратный обладатель премии Grammy Кори Генри со своей группой The Funk Apostles. Артист постоянно экспериментирует, объединяя такие жанры, как блюз, соул, R&B, афробит, госпел и джаз.

«Особое место в лайнапе Chess & Jazz займет звезда лондонского андеграунда Kamaal Williams (aka Henry Wu) c новым альбомом The Return, который вышел 25 мая. Талантливый продюсер, автор знакового альбома Black Focus выступит с ярким импровизационным шоу, где ритмы джаз-фанка 70-х миксуются с битами и басами хип-хопа», - добавляется в сообщении.

Классическая джаз-сцена будет представлена группой Moscow Ragtime Band, а современная — молодым дуэтом Secret Atelier, который предлагает новое прочтение соула, замешанного на фанке, диско и хаусе.

Гости Chess & Jazz познакомятся с историей джаза и сопутствующих жанров в зоне музыкального партнера фестиваля JBL. Прикоснувшись к изображению артиста или инструмента на интерактивной стене, они услышат знаковую композицию или соответствующий звук.

На Chess & Jazz, помимо концерта, посетителей будут ждать специальные зоны от партнеров, арт-инсталляции и отдельный фуд-корт от ведущих гастрономических проектов Москвы. Кроме авторских блюд, гостей ждет особая зона Martini Mercato, воспроизводящая атмосферу итальянского рынка 1960-х годов, с традиционными закусками, фирменным коктейлем Martini & Tonic и пространством для пикника.

На фестивале будет работать зона лектория с дискуссиями и паблик-токами от лидеров арт- и бизнес-индустрии и специальное пространство для игры в шахматы, где пройдут турниры для всех желающих, а также лекции и мастер-классы от гроссмейстеров.