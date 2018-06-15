РИАМО - 15 июн. В приложении «Яндекс.Такси» появился автоматический переводчик, он встроен в чат, с помощью которого общаются водитель и пользователь, когда нужно уточнить место посадки или попросить подождать, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Такси».

«Теперь водители смогут понять своих пассажиров, даже если те говорят на незнакомом языке. Эта функция поможет общаться с иностранными туристами и болельщиками, которые приедут летом. Она постепенно появится у всех пользователей «Яндекс.Такси» и «Таксометра» в ближайшие несколько дней», - отмечается в материале.

Новый чат работает на базе технологий «Яндекс.Переводчика» и сам определяет, когда нужен перевод сообщений. Он проверяет, какие языки выбраны в настройках устройств у пользователя и водителя и включает функцию перевода, если языки не совпадают.

Благодаря технологии распознавания речи водителю не нужно набирать сообщение вручную, достаточно надиктовать его — приложение преобразует речь в текст и переведет, если нужно. Точно та же технология в «Таксометре» переводит и озвучивает написанный пользователем ответ. Так водителю не придется отвлекаться от дороги, но при этом он останется на связи со своим пассажиром.

Чат с функцией переводчика появится в приложениях «Яндекс.Такси» и «Таксометр» во всех городах и странах, где работает сервис. Он понимает тексты на русском, английском, французском и еще 92 языках.

Переводчик в чате — первое из множества изменений в платформе «Яндекс.Такси» для водителей, которые произойдут в этом году в рамках программы «Большая перемена». Это масштабный проект по обновлению сервиса и водительского приложения «Таксометр». Компания будет разрабатывать и внедрять изменения, основываясь на пожеланиях и предложениях водителей и партнеров-таксопарков.

«Яндекс.Такси» — сервис для вызова такси в режиме онлайн. Он определяет местоположение пользователя и отправляет заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber работает в более чем 600 городах 12 стран.