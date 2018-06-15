РИАМО - 15 июн. В 30 подмосковных парках 21-22 июня состоится более 50 мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Парки культуры и отдыха в Подмосковье подготовили более 50 мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 70 тысяч человек», – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Парк делового и культурного центра «Костино» городского округа Королев пригласит гостей на интерактивно-познавательную программу для детей «Мы помним...». Закончится она запуском в небо большого белого шара с рисунками на тему Великой Отечественной войны, которые ребята вместе с родителями успеют нарисовать во время программы.

В Дмитровском парке культуры и отдыха «Березовая роща» пройдет акция «Свеча памяти», в парке Высоковска городского округа Клин – митинг и возложение цветов к памятнику «Братское захоронение», в парке культуры и отдыха имени Степанова городского округа Серпухов – митинг и возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза Олегу Степанову.

В парке «Пехорка» городского округа Балашиха накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, в рамках третьего сезона областного проекта «Летний кинотеатр» состоится встреча с членами съемочной группы военно-приключенческого фильма «Танки», съемки которого проходили, в том числе, в Воскресенском районе.

Перед зрителями выступят режиссер киноленты Ким Дружинин, исполнители главных ролей – уроженец подмосковного Королева Андрей Мерзликин, Антон Филипенко и Александр Тютин. Также для посетителей парка подготовлена тематическая концертная программа «И помнит мир спасенный» с участием местных творческих коллективов.

В парке культуры и отдыха «Пегас» городского округа Егорьевск и парке «Покровский» города Хотьково Сергиево-Посадского района посетителям покажут кинокартину «А зори здесь тихие», в Дмитровском городском парке имени И.А. Лямина – фильм «Завтра была война».

День памяти и скорби – памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, Белоруссии и на Украине, в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны.