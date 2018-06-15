РИАМО - 15 июн. Компанию, занимающуюся нелегальной добычей песка в пойме реки Оки в городском округе Кашира, оштрафовали на миллион рублей, но учредители фирмы не выплатили штраф в установленный срок и теперь их ждет тройная сумма штрафа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Общество было оштрафовано на один миллион рублей за нелегальную добычу песка в пойме реки Оки вблизи деревни Колотово городского округа Кашира. Инспекторы эконадзора тогда остановили добычу, были арестованы земснаряд и два экскаватора. Маркшейдерские исследования показали, что всего добыто более 30 тысяч кубометров песка», - сообщил министр экологии и природопользования области Александр Коган.

Как отмечается в сообщении, мировой судья московского района Ростокино вынес решение в отношении ООО «Антей», которое в конце прошлого года было оштрафовано инспекторами эконадзора за незаконную недродобычу.

В установленный законом срок фирма не оплатила неустойку, и Минэкологии обратилось в мировой суд. Теперь нарушителям придется оплачивать основной штраф и его сумму в двойном размере.