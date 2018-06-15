РИАМО - 15 июн. Министерство строительного комплекса Московской области выдало застройщику разрешение на строительство первого этапа производственно-складского комплекса по изготовлению замороженных продуктов в городском округе Электрогорск, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

«На площади более 24 тысяч квадратных метров разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны, а также сопутствующая коммунальная и инженерная инфраструктура», - сказал Тагиев.

На прилегающей к производственно-складскому комплексу территории будут обустроены подъездные пути, парковочное пространство, выполнено озеленение.

Застройщиком выступает ООО «Производство замороженных продуктов «Элика»». Объем инвестиций в проект в рамках первого этапа строительства составит порядка 150 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 40 новых рабочих мест.

Разрешение на строительство действует до февраля 2020 года.