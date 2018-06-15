РИАМО - 15 июн. Новый магнитно-резонансный томограф (МРТ) появился в детской поликлинике Луховицкой центральной районной больницы, аппарат стоимостью 61 миллион рублей приобретен в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Оборудование установлено в детском консультативно-диагностическом центре. Максимальная пропускная способность МРТ составит порядка 12 исследований в день. Использование МРТ позволит эффективно проводить диагностику патологий внутренних органов, суставов, позвоночника, сосудов и нервных волокон», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Проходить исследования на аппарате будут маленькие пациенты детского консультативно-диагностического центра, а также взрослые пациенты травмацентра и сосудистого отделения, поступившие с острым нарушением мозгового кровообращения, отметил он.

По словам министра, на данный момент оборудование работает в тестовом режиме, специалисты медучреждения уже прошли обучение на аппарате. В эксплуатацию МРТ введут уже в конце июня.

В 2018 году для учреждений здравоохранения Московской области запланировано приобретение порядка 40 единиц тяжелого медицинского оборудования. Общий объем финансирования составит более 400 миллионов рублей.